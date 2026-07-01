Zoom8 maailmameistrivõistlused said alguse Saksamaal

Saksamaal Warnemündes alanud Zoom8 maailmameistrivõistlustel on võistlustules kuus Eesti noorpurjetajat.

Eestit esindavad:

Karl Iljas (Tilgu sadama jahtklubi)

Karl Juul (Tallinna Jahtklubi)

Katariina Matsulevitš (Tallinna Jahtklubi)

Paris Utsal (Tallinna Jahtklubi)

Ramses Tupits (Tallinna Jahtklubi)

Toomas Pärenson (ROPK)

Maailmameistrivõistlused toimuvad 4.-12. juulini toimuva 88. Warnemünder Woche purjetamisnädala raames. Zoom8 klassis on tänavu stardis 21 noorpurjetajat. Warnemünder Woche on üks Saksamaa suurimaid purjetamissündmusi, mis koondab üheksaks päevaks kokku rahvusvahelised regatid mitmes paadiklassis.

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